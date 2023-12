Kärntner Familienbetrieb eröffnet neuen Stand am Benediktinermarkt

Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider hieß Junior-Chef Stepahn Schaschel am Benediktinermarkt herzlich willkommen.

Schaschel am Markt

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 13:40 / ©StadtKommunikation/Kaimbacher

Junior-Chef Stephan Schaschel und sein Team bieten, mit dem familiengeführten Betrieb, regionale Bauern-Produkte im Herzen von Klagenfurt an. Nach umfangreichen Umbauarbeiten des 21 Quadratmeter großen Stands wird am Donnerstag offiziell die Eröffnung gefeiert. Das Hauptaugenmerk des Angebots wird auf Milchprodukten, insbesondere Käse, liegen. Doch auch die altbewährten Wurst- und Fleischspezialitäten des Betriebes werden bei „Schaschel am Markt“ erhältlich sein.

Familienbetrieb Schaschel

„Die Markthalle am Benediktinermarkt ist ein wichtiger Ort für die Vielfalt unserer regionalen Produkte und kulinarischen Köstlichkeiten. Der Familienbetrieb Schaschel bereichert den Markt mit seinen hochwertigen Erzeugnissen und der langjährigen Tradition. Wir heißen diesen herzlich willkommen und sind überzeugt, dass er eine tolle Ergänzung ist“, so Marktreferent Bürgermeister Christina Scheider. Seit über 30 Jahren steht der Betrieb Schaschel für Qualität, nachhaltige Erzeugung und einen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln. Der Kärntner Familienbetrieb, ansässig in Lambichl, ist eine Institution und bekannt für Produkte wie Speck, Salami, Schinken, Bauernbrot und vieles mehr.