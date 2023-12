Mit Kunsttasche Kinder in Not unterstützen

Die Lobby für Kinder ist ein gemeinnütziger Verein, der sich über Spenden, Sponsoren und Charity-Aktivitäten finanziert, und diese Leistungen an Kärntner Familien in schwierigen Lebenssituationen weitergibt. Hilfe reicht von finanzieller Unterstützung bis hin zu psychotherapeutischer Beratung. Die Tasche kann in der Sozialservicestelle des Kärntner Hilfswerk unter Tel. 050544-2039 gegen eine freiwillige Spende bestellt werden.