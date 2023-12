Wow: Klagenfurter Verlag zu Gast bei Buchmesse in Kanada

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 13:53 / ©Wieser Verlag

Die Veranstaltung fand dieses Jahr vom 21. bis 25. November im Rahmen der Montréal Book Fair statt. Zehn Teilnehmer aus verschiedenen Ländern wurden von der Québec Édition eingeladen.

Internationales Treffen der Verlage

In diesem Jahr war auch der Wieser Verlag aus Klagenfurt dabei. Er bringt die Bücher des kanadischen Erfolgsautors Michel Jean auf Deutsch heraus. „Die Verlagskollegen kamen aus Argentinien, Kolumbien, Schweden, Frankreich und USA. Es war besonders schön, die Autoren und Verleger zu treffen, mit denen wir vom Wieser Verlag doch nun seit Jahren Kontakt halten und Bücher machen. Die Veranstaltung war unglaublich gut organisiert“, so Erika Hornbogner, Verlagsleiterin von Wieser/Drava.

©Wieser Verlag | Michel Jean im Salon du Livre im Interview über indigene Literatur in Québec. ©Wieser Verlag | Michel Jean und seine vielen Leser bei der Signierstunde.

Kanadischer Autor unter Vertrag

Der Wieser Verlag betreut den kanadischen Autor Michel Jean, der mit seinen Büchern über die Bevölkerung Kanadas auch in Europa zunehmend Bekanntheit erlangt: „Mit unseren Übersetzungen hat Michel Jean auf dem europäischen Markt Fuß gefasst und wir werden uns auch weiterhin für Autoren der First Nation und deren Literatur einsetzen“, so Erika Hornbogner.