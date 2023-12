Geld zurück für Öffi-Tickets: Villach zahlt wieder Feinstaubprämie aus

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 14:02 / ©Stadt Villach/Andreas Jandl

Villach bietet den Nutzern des öffentlichen Verkehrs mit Hauptwohnsitz in Villach in den Wintermonaten wieder eine spezielle Förderung an. „Die sogenannte Feinstaubprämie soll Menschen finanziell entlasten, die sich bewusst für den Umstieg auf Bus oder Bahn entscheiden“, erklärt Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE).

Fördersumme auf 35.000 Euro erhöht

Aufgrund des großen Erfolges des neuen BUS:SI Stadtverkehrs habe sich die Nachfrage nach der „Feinstaubaktion“ im Vorjahr mehr als verdoppelt. In den Budgetverhandlungen wurde die Fördersumme für diese Saison auf 35.000 Euro erhöht und gedeckelt. Geltend gemacht werden können Tickets (Monats-, Jahres- und Studenten Semesterkarten sowie Klimatickets), die von Dezember 2023 bis Ende Februar 2024 eine Gültigkeit von mindestens 15 Tagen im jeweiligen Monat hatten.

Neuer Auszahlungsmodus

Ab 1. Jänner 2024 können Villacher online die Feinstaubprämie bei der Stadt beantragen -. „Wer Hilfe braucht, kann sich gern an das Bürgerservice im Rathaus wenden“, so Jabali Adeh. Durch die Budgetobergrenze wird im kommenden Jahr kein Fixbetrag refundiert, sondern die Prämie anteilig aus dem Fördertopf berechnet und ab April 2024 ausbezahlt.