80 Meistertitel: Villacher Leichtathleten weiterhin im Höhenflug

Die 24 jährige konnte heuer, 12 Jahre nach Veronika Watzek, wieder einen Staatsmeistertitel bei den Frauen für den Verein holen. Der Schützling von Roman Weger konnte heuer in Bregenz über die 5000 Meter auf der Bahn ihren bisherigen größten Erfolg feiern. Als Draufgabe gewann die Langstreckenläuferin noch Bronze über die 10 Kilometer Distanz.

Bestleistungen aus Villach

Mit einer Zeit von 17:01,98 Minuten beim Track Night Vienna Meeting über fünf Kilometer, konnte sie eine neue persönliche Bestleistung erzielen, mit der sie nun in der Ewigen Kärntner Bestenliste hinter Anni Müller auf Platz 2 liegt. Staatmeisterschaftssilber gab es auch im Crosslauf für das Frauenteam des LC Villach in der Besetzung Stefanie Kurath, Dorina Trabesinger und Michaela Zwerger. Ein weiteres Highlight war der 6. Platz bei den Österreichischen Langstaffelmeisterschaften im LAZ Wien über die 3×800 Meter mit Dorina Trabesinger, Marlen Staudacher und Marie Sinnegger.

Zwei Österreichische Bronze Medaillen in der U16 Klasse

Nach Sonja Schustereder, die im letzten Jahr die Bronzemedaille in Speerwurf holte, gab es heuer bei den Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften in Kapfenberg durch Marie Sinnegger und Valentin Liebhard über 1000m, zwei weitere Bronzemedaillen für die Draustadt. Valentin Liebhard liegt mit 2:48,06min. an ausgezeichneter zweiter Stelle der Österreichischen Bestenliste. Auch beim Österreichischen ASKÖ Nachwuchs Cup sind die jungen Villacher Leichtathleten mit Platz 10 erstmals vor den beiden Klagenfurter Vereinen bester Verein in Kärnten.

EM – Bronze und Platz 3 beim New York Marathon

Angelo Quaglia konnte bei den European Masters Championships in Portugal im Marathon die Bronzemedaille in seiner Altersklasse gewinnen. Seine Zeit 2:48,16 Stunden bedeutet auch Platz 1 in der Österreichischen Bestenliste. Mit vier Goldmedaillen überraschte er auch bei den Österreichischen Masters Meisterschaften auf der Bahn. Fritz Lange schaffte es mit Platz 3 bereits zum dritten mal auf das Podest des New York Marathon. Medaillenhamster Michaela Zwerger holte unter anderem Österreichische Meistertitel im Halbmarathon, Crosslauf, Berglauf, aber auch auf der Bahn konnte die W55 Athletin gewinnen. Oliver Münzer holte über 400m die Goldmedaille.

80 Kärntner Meistertitel für den LC Villach in diesem Jahr

44 Goldmedaillen, 22 Mal Silber und 14 Mal Bronze ist die erfreuliche Bilanz des Vereins, somit konnte man um 18 Medaillen mehr als im Jahr davor erzielen. Nahezu 100 Kinder trainieren in verschiedenen Trainingsgruppen in der Heimstätte des Vereins im Stadion Lind, Bereits ab dem 4. Lebensjahr werden die Kinder von ausgebildeten Trainern betreut. Größtes Augenmerk wird auf eine qualitativ hochwertige, nachhaltige und wertebewusste Nachwuchsarbeit gelegt. Auch die jüngsten sind bei den Wettkämpfen top. So gab es bei den Talente Cup Wettkämpfen bereits hervorragende Leistungen.

Weitere Informationen: So konnte der LC Villach 2023 die Österreichischen Gehörlosen Meisterschaften im Stadion Lind erfolgreich ausrichten und als Kampfrichterteam die Österreichischen Mehrkampfmeisterschaften bzw. den U18 Bundesländer Cup in Klagenfurt. Weiters konnten 17 weitere Kampfrichter ausgebildet werden, um für die nächsten Veranstaltungen gerüstet zu sein.

