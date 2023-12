Ihr habt abgestimmt: Das ist der schönste steirische Weihnachtsmarkt!

Schon seit einiger Zeit haben die meisten Christkindlmärkte in der Steiermark geöffnet. 5 Minuten wollte von euch wissen, welcher denn euer Favorit ist. Über 4.000 Mal wurde von der 5 Minuten Community abgestimmt und es hat sich ein klarer Sieger hervor kristallisiert.

Euer Voting:

Es standen viele schöne Steirische Christkindlmärkte zur Auswahl, ob beispielsweise in Graz, in Maria Zell oder Leoben. Jeder einzelne hat ein tolles Flair. Mit 43 Prozent habt ihr für euch aber einen klaren Favoriten gefunden: Der Mariazeller Advent ist für euch am ersten Platz!Österreichs größter Christkindlmarkt, der Mariazeller Advent, am malerischen Hauptplatz vor der Mariazeller Basilika konnte in diesem Jahr mit traditionellen Kunsthandwerk und regionalen Qualitätsprodukten überzeugen. Ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm mit Konzerten und Brauchtumsveranstaltungen verspricht ein Erlebnis für die ganze Familie. Auf Platz 2 schaffte es der Christkindlmarkt am Südtiroler Platz und auf dem dritten Platz befindet sich der Farracher Advent. Insgesamt wurde von den 5 Minuten Lesern bis heute, 14. Dezember, 16 Uhr, stolze 4.442 Mal abgestimmt. Neun Steirische Märkte standen zur Auswahl.

So sieht das Ranking aus: Platz 1: Mariazeller Advent mit 43,1 Prozent

Platz 2: Christkindlmarkt am Südtiroler Platz mit 29,1 Prozent

Platz 3: Farracher Advent mit 7,1 Prozent

Platz 4: „Aufsteirern“ Weihnachtsmarkt mit 5,9 Prozent

Platz 5: Adventstadt Leoben mit 5,1 Prozent

Platz 6: Adventparadies in der Grazer Winterwelt mit 4 Prozent

Platz 7: Christkindmarkt am Grazer Hauptplatz mit 3,5 Prozent

Platz 8: Advent am Talbach mit 1,4 Prozent

Platz 9: Weihnachtszauber in Hartberg mit 0,8 Prozent