57 Mitarbeiter betroffen: Gesundheitszentrum meldet Insolvenz an

Diese Maßnahme betrifft 57 Dienstnehmer, und die Passiva des Vereins belaufen sich auf etwa 269.000 Euro. Eine Fortführung und Sanierung des Vereins sind nicht geplant.

57 Mitarbeiter beschäftigt

Laut dem AKV: Das Transkulturelle Zentrum für psychische und physische Gesundheit und Integration war seit 27 Jahren in Graz und seit 14 Jahren in Hartberg als bedeutender Verein für Inklusion tätig. Die Hauptaufgaben des Vereins bestanden in der Beratung, Therapie und Bildung für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund. Aktuell waren 57 Mitarbeiter beschäftigt, jedoch ist der Betrieb des Vereins praktisch eingestellt.

Es konnte keine Einigung erzielt werden

Die Insolvenzursachen scheinen laut dem AKV in einer unzureichenden Kostenstruktur und wirtschaftlichen Führung zu liegen, wovon der aktuelle Vorstand offenbar nicht rechtzeitig in Kenntnis gesetzt wurde. Obwohl Bemühungen zur außergerichtlichen Sanierung unternommen wurden, belasteten hohe Personalkosten, der Verlust wichtiger Projekte sowie rechtliche Auseinandersetzungen die finanzielle Lage des Vereins weiter. Trotz Bemühungen um eine Konsolidierung in Zusammenarbeit mit der Stadt Graz und dem Land Steiermark konnte keine Einigung erzielt werden. Die Aktiva des Vereins werden auf etwa 99.000 Euro geschätzt, primär in Form offener Forderungen.