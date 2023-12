Fast in Teich gelandet: Alkolenker von Passanten aus Unfallauto befreit

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 18:04 / ©KK/Ramona Steiner

In weiterer Folge prallte das Fahrzeug gegen einige Verkehrseinrichtungen, überschlug sich mehrmals und kam bei einem Teich zum Liegen. Der Lenker konnte sich mithilfe von Passanten aus dem Fahrzeug befreien und musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden. Ein Alkotest beim 27-Jährigen verlief positiv. Am PKW entstand Totalschaden.