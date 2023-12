Fahndung nach Dieben: So dreist gingen Täter in Wolfsberger Geschäft vor

Dabei betraten die Täter einzeln das Geschäft, wobei der 1. Täter die Parfums in einem leeren Regal der Spielwarenabteilung ablegte. In der Folge kam der 2. Täter mit einer vermutlich präparierten leeren Geschenkbox in das Geschäft und stahl die bereitgestellte Ware. Anschließend verließ er das Geschäft, während der 3. Täter die Angestellten in Gespräche verwickelte und ablenkte.

Fahndung bisher negativ

Die Vorgangsweise wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Eine Fahndung nach den drei jungen Männern verlief bisher negativ, weitere Ermittlungen werden geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.12.2023 um 19:22 Uhr aktualisiert