Nach 13 Jahren: Drei Verdächtige stehen wegen Bombenanschlag vor Gericht

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 18:50 / ©5 Minuten

Ein Sprengkörper explodierte damals am Eingang des Flüchtlingsheims. Das führte zu großem Schrecken. Verletzt wurde niemand. Wäre jemand direkt in der Nähe gewesen, hätte der Sprengkörper die Personen schwer verletzten können.

3 Tage lang vor Gericht

Die Verdächtigen waren zu dieser Zeit Jugendliche. 13 Jahre nach dem Geschehen stehen die Drei ab nächsten Dienstag, 19. Dezember 2023, vor Gericht. Der Prozess beginnt am Dienstag in Leoben und dauert voraussichtlich insgesamt 3 Tage. Der Prozess beinhaltet die Anhörung von 17 Zeugen, sowie die Aussagen der Angeklagten. Es wird über drei Tage hinweg verhandelt. Das Urteil soll am letzten Prozesstag gefällt werden.