Kunstbar bietet kreativen Treffpunkt für Kärntner Künstler

Am 8. Dezember 2023 fand in der Artisan After-Work Kunstbar ein Live-Painting Event statt. Die Künstler Brandy, Klaus Brandner und Gerhard Fresacher gestalteten gemeinsam mit Reinhard Brandner, Lily Pril und Dreamer Streicher die Thekenwand zu einem einzigartigen Kunstwerk. Das Resultat dieser kreativen Zusammenarbeit wird der Öffentlichkeit am Freitag, dem 15. Dezember 2023, ab 16 Uhr in der Artisan After-Work Kunstbar präsentiert. Die Veranstaltung wird von den coolen Beats von DJ Chris Kaplaner begleitet.

©KK ©KK ©KK ©KK

Treffpunkt für Kärntner Künstler

Die After-Work Kunstbar Artisan wurde von Dieter Kienberger ins Leben gerufen, um einen Treffpunkt für Kärntner Künstler zu schaffen. „Ich freue mich, dass bereits bei unserem ersten Kunstprojekt so herausragende Kärntner Künstler mitgewirkt haben. Das Ergebnis der Zusammenarbeit dieser Künstler ist eine Explosion der Kreativität, wie sie in dieser Form in Kärnten noch nicht stattgefunden hat. Bei der Vernissage am kommenden Freitag werden auch weitere Kunstwerke der teilnehmenden Künstler zu bewundern sein“, sagt Dieter Kienberger. Die Artisan After-Work Kunstbar kann nicht nur von Kunstliebhabern von Montag bis Freitag ab 16 Uhr besucht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.12.2023 um 20:58 Uhr aktualisiert