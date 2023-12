Grazer Budget: Schulden sollen Ende 2024 bei 1,78 Mrd. Euro liegen

Finanzstadtrat Manfred Eber betonte die Bedeutung der Stadt als verl√§sslicher Partner f√ľr die B√ľrger, besonders in wirtschaftlich schwierigen Phasen. Das Budget f√ľr das kommende Jahr wurde demnach auf diese Grundprinzipien ausgerichtet. Der prognostizierte Schuldenstand Ende 2024 liegt bei 1,78 Milliarden Euro.

Finanzielle Herausforderungen in der Stadt Graz

Das Budget 2024 ist zwar ausfinanziert, jedoch aufgrund von externen Faktoren nicht ausgeglichen. Die Stadt Graz steht vor finanziellen Herausforderungen aufgrund prognostizierter R√ľckg√§nge der Ertragsanteile, steigender Ausgaben f√ľr Personal und Pensionen sowie zus√§tzlicher Belastungen in der Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierung. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurden gezielte Gegenma√ünahmen im Budget verankert. Es wird angestrebt, finanziell st√§rker auf Sicht zu fahren und die Mittelfristplanung im kommenden Jahr zu aktualisieren, wobei die Ergebnisse von Verhandlungen mit dem Land Steiermark und anderen finanzrelevanten Gesetzes√§nderungen einflie√üen sollen.

Im Detail

Im Detail belaufen sich die operativen Einnahmen f√ľr das Jahr 2024 voraussichtlich auf 1,08 Milliarden Euro, wobei die gr√∂√üten Anteile aus Ertragsanteilen und st√§dtischen Geb√ľhren stammen. Die prognostizierten operativen Ausgaben f√ľr 2024 werden auf etwa 890 Millionen Euro gesch√§tzt, wobei der Gro√üteil f√ľr Personal- und Pensionskosten sowie verschiedene Beteiligungen verwendet wird. Mit den operativen Einnahmen, Ausgaben sowie die LCF-Werte zuz√ľglich Zinsen ergibt sich f√ľr die Stadt Graz ein operatives Saldo f√ľr das Jahr 2024 von minus 38,5 Millionen Euro.

Notwendigkeit eines ersten Schrittes

In einer Presseaussendung der SP√Ė wird von Daniela Schl√ľsselberger, SP-Klubvorsitzende, im Rahmen der Budgetdebatte f√ľr 2024 betont, dass die Notwendigkeit eines ersten Schrittes n√∂tig sei, um Graz in finanziell ruhigere Gew√§sser zu lenken. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen stellte sie die Hoffnung auf gemeinsame Anstrengungen in den Vordergrund: ‚ÄěMit der Hoffnung beginnt ja bekanntlich der wahre Optimismus!‚Äú Manuel Lenartitsch thematisierte intensiv den Verkehr und forderte dazu auf, die sanfte Mobilit√§t zu f√∂rdern. Schl√ľsselbergers Schwerpunkte im Budget umfassten Projekte wie die F√∂rderung von Tempo-30-Zonen und kostenlose Lernhilfen an Schulstandorten. Abseits des Budgets brachte die SP√Ė weitere Initiativen ein, darunter Forderungen nach transparenten Informationen √ľber Behindertenparkpl√§tze und finanzieller Klarheit bez√ľglich der schulautonomen Mittel.

„Keine leichte Aufgabe“

„Ein Budget zu erstellen, ist keine leichte Aufgabe. Ein Budget in Zeiten wie diesen zu erstellen, ist eine wahre Herausforderung, aber ein Budget zu erstellen mit zus√§tzlich erschwerten Bedingungen ist schon fast ein Ding der Unm√∂glichkeit“, so die KP√Ė-Kultursprecherin Sahar Mohsenzada in einer Presseaussendung der KP√Ė. ‚ÄěDie Menschen, die die √ĖVP jetzt verunsichert, werden am Ende des Jahres 2024 merken, dass die von der √ĖVP aufgestellten Behauptungen das sind, was viele eh schon ahnen: Schall und Rauch‚Äú.

„Gemachte Versprechen werden nicht eingehalten!

KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini √§u√üerte in der Gemeinderatssitzung harte Kritik am Budget und der Politik der KP√Ė sowie Finanzstadtrat Eber: ‚ÄěEs fehlt an einem klaren Plan. Man spart nicht wirklich, au√üer bei medial inszenierten Kleinstsparma√ünahmen! Wo bleibt der Ausbau der Bezirksdemokratie? Hier wurde viel versprochen ‚Äď und jetzt wollen Sie diese sogar abschaffen! Das Geld f√ľr den Stadionausschuss ist aber schon da?‚Äú, so Pascuttini. Er kritisierte auch, dass gemachte Versprechen nicht eingehalten w√ľrden und bem√§ngelte die Priorisierung von Ausgaben in verschiedenen Ressorts.