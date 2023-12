Galerie Freihausgasse präsentiert Jubiläums-Katalog

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 20:46 / ©Stadt Villach/Kultur

Mit zwei großen, spannenden Ausstellungen wurde das 30-jährige Bestehen der Galerie Freihausgasse, dem Ort der zeitgenössischen Kunst mitten in Villach, gefeiert. „Die Galerie ist lebendig, es ist ein Ort der offenen Begegnung und der Vielfalt, den wir vor drei Jahrzehnten geschaffen haben“, sagt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Nun werden beide Jubiläumsausstellungen vereint: Ein gemeinsamer Katalog wurde aufgelegt.

Katalogpräsentation – 30 Jahre Galerie Freihausgasse SA, 16. Dezember, 10.30 Uhr

Galerie Freihausgasse

„Der Fokus beider Ausstellungen lag in einer Gegenüberstellung von mehreren Generationen an Künstlerinnen und Künstlern, sowie auf der Entwicklung der Kunst von der Nachkriegszeit bis heute“, sagt Kuratorin Claudia Schauß. Alle 60 Positionen haben einen speziellen Kärnten-Bezug und erzählen somit einen Teil der Geschichte der Galerie. „Die ausgewählten Werke zeigen ein breites Spektrum, vom klassisch Gegenständlichen bis zur Abstraktion. Alle diese Positionen sind nun im Katalog abgebildet und zeigen die Vielfalt, die in der Galerie Freihausgasse kunstvoll gelebt wird“, betont Kulturreferentin Gerda Sandriesser. Andreas Germek wird diese Katalogpräsentation mit feinen Flamenco Klängen begleiten.

