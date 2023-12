Sonne und Regen: Der Freitag startet frostig

Auch am Freitag teilt sich das Wetter in der Steiermark wieder in zwei Hälften. Während im Norden dichte Wolken den Ton angeben, wird es im Süden wieder recht sonnig. „Entlang der Alpennordseite gibt es über den ganzen Tag verteilt immer wieder Schneeregen und Schneefall, nur am Vormittag können einzelne Schauer auch auf die südlichen Landesteile übergreifen“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit.

Maximal 8 Grad im Süden

Lebhafter Nordwestwind begleitet uns den ganzen Tag. In machen Teilen des Landes mehr – in anderen etwas weniger. In der Früh wird es frostig. Zwischen minus 4 und plus 2 Grad erwarten uns am Morgen. Bis zum Nachmittag klettern die Temperaturen auf 1 bis 7 Grad.