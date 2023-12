Heiter bis wolkig: Dieses Wetter erwartet uns am Freitag

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 21:01 / ©Leser

„An der Alpennordseite stauen sich weiterhin oft die Wolken und es regnet oder schneit immer wieder. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 400 und 1.000 Meter und steigt im Tagesverlauf an“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Sturm in den Bergen

Abseits der Staulagen bleibt es im Norden bei kurzen Schauern. Im Osten und Süden bleibt es oft sogar trocken und es gibt zeitweise Auflockerungen. „Am häufigsten zeigt sich die Sonne im Süden“, heißt es aus der Wetterzentrale. In Kärnten kann es teils aber auch Hochnebel geben. Der Wind weht schwach bis mäßig. In höheren Lagen des Landes kann es aus dem Westen bis Norden sogar sehr stürmisch werden. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 5 bis plus 4 Grad. Tagsüber gehen sich bis zu 7 Grad aus.