Sonne-Wolken-Mix: So wird das Wetter am Freitag

Veröffentlicht am 14. Dezember 2023, 21:56 / ©5 Minuten

Am Freitag scheint in Oberkärnten meist die Sonne. Auch die Nebelfelder lösen sich im Laufe des Tages in einigen Tälern rasch auf. Nur hin und wieder ziehen ein paar Wolken über den Kärntner Himmel. „In den Tauerntälern greift lebhafter, stellenweise auch kräftiger, Nordwind durch“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit.

Nebel im Gail- und Lavanttal

Vom Unteren Gailtal bis ins Lavanttal dominiert wieder der Nebel- und Hochnebel. „Die Obergrenze liegt voraussichtlich zwischen 600 und 900 Meter“, geben die Meteorologen bekannt. Abseits der Nebelregionen wird der Freitag verbreitet sonnig mit nur ein paar Wolken. Die Temperaturen klettern im ganzen Land auf bis zu 4 Grad. Durch den Nordwind kann es in machen Teilen Kärntens eine Spur milder werden.