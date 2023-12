Auto frontal gegen LKW gekracht: Verkehrsunfall endete tÃ¶dlich

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 06:23 / ©Dhivakaran S/Pexels

Ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt war am 14. Dezember 2023 mit sein Auto auf der B 1 in Richtung Ennsdorf unterwegs. Unmittelbar hinter ihm lenkte ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg einen LKW. Zur gleichen Zeit lenkte 43-jähriger Mann aus Wien ein Auto aus Ennsdorf kommend in Richtung St. Valentin. Aus noch bisher unbekannter Ursache kam der 43-jährige Autofahrer nach links ab.

Jede Hilfe kam zu spät

Er touchierte den Wagen des 56-Jährigen und prallte frontal gegen den LKW. Der 43-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallsstelle. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt und mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Der LKW Fahrer wurde ebenfalls von den Sanitätern versorgt. Die B 1 war im Bereich der Unfallstelle bis 18.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung bestand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 06:29 Uhr aktualisiert