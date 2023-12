Auszeichnung: Sozialpreis geht an alle Steirer Sternenkinder

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 07:33 / ©Bank Austria

Der Bank Austria Sozialpreis zeichnet bereits zum vierzehnten Mal in Folge soziale Initiativen in Österreich aus. Der Preis wurde im Rahmen eines Brunchs im Café Rosenhain in Graz von Christian Strobel-Ludwig, Landesdirektor Firmenkunden Steiermark der UniCredit Bank Austria, verliehen.

Eine „Landkarte der Hilfe“

Der Sieger des Bank Austria Sozialpreises 2023 in der Steiermark ist „Mein Sternenkind“, ein Projekt, das Eltern, die den Verlust eines Babies zu verkraften haben, auf vielfältige Weise unterstützt. Der Grundgedanke: Auch eine Mutter ohne Kind hat ein Recht auf Rückbildungskurse und vor allem auch psychische Betreuung für Eltern, Geschwisterkinder und Angehörige. Jedoch „Mein Sternenkind“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sternenkindangehörigen vor allem in der Zeit nach dem Klinikaufenthalt in Form einer „Landkarte der Hilfe“ wichtige und dienliche Informationen bereitzustellen.

26 Projekte in ganz Österreich

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria, betont: „Auch dieses Jahr unterstützen wir mit dem Bank Austria Sozialpreis insgesamt 26 ausgewählte, gemeinnützige Projekte, Vereine und Initiativen in ganz Österreich. Dieses soziale Engagement trägt zu einem positiven gesellschaftlichen Klima bei. Zudem wollen wir mit dem Sozialpreis einen sichtbaren Beitrag dazu leisten, den gemeinnützigen Einsatz vor Ort weiter zu fördern und zu unterstützen.“ 3.000 Euro für den 2. Platz gehen an die atempo BetriebsGesmbH mit dem Projekt „SAID (School Assistance Inclusive & Digital)“ und das drittplatzierte Projekt „DigiDaz Digitales Sprachförderprogramm für Schüler:innen mit Deutsch als Zweitsprache“ vom Roten Kreuz Steiermark wird mit 1.000 Euro unterstützt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 07:36 Uhr aktualisiert