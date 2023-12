Alarmierende Ergebnisse: Zu wenig Pflegeheime haben Notstrom

Bereits vergangenen Montag wurde von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) eine Gesetzesänderung angekündigt. Laut einer vom Land durchgeführten Analyse wurde klar: Lediglich rund ein Drittel der steirischen Pflegeheime haben eine Notstromversorgung. Wie der „ORF“ berichtet seien die zu hohen Kosten und die aktuellen Regelungen der Grund dafür.

Notstromversorgung soll fixiert werden

Eine Analyse des Landes Steiermark zeigte deutlich: Nur 78 von 230 der steirischen Pflegeheime verfügen über eine Notstromaggregat. Laut Jakob Kabas vom Landesverband der Altenpflege Steiermark, sei es nicht allein die Aufgabe der Feuerwehr, für den Notstrom zu sorgen. Viel eher müsse ein Gesetz her. Die Pflegeheime mit einer Notstromversorgung gesetzlich zu verpflichten, sieht Kabas als positiv an. Zwischen 60.000 und 100.000 Euro müssten für die Notstromversorgung in einem Pflegeheim aufgebracht werden. Mittel seien laut Kabas dafür vorhanden – und zwar im Bundes-Pflege-Fonds. Eine fixe Notstromversorgung war bislang in den Pflegeheimen nicht vorgeschrieben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 08:26 Uhr aktualisiert