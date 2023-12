Schüler basteln Weihnachtsengel für Sternenkinder

Der Tod des eigenen Kindes ist das Schlimmste, das sich Eltern vorstellen können. Um den sogenannten Sternenkindern oder Kindern, die viel zu früh aus dem Leben gegangen sind, sowie den betroffenen Familien eine kleine Wertschätzung, Anerkennung und Anteilnahme zu schenken, verteilen Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) auch heuer wieder Weihnachtsengerln. Diese haben Mädchen und Burschen der Mittelschule Völkendorf in liebevoller Detailarbeit gebastelt.

Korb mit Engerln am Zentralfriedhof

„Sie haben dabei in erster Linie Materialien aus der Natur eingesetzt und die Engerln sehr individuell und kreativ gestaltet“, erklärt Katholnig bei der Übergabe. „Ich danke allen Pädagoginnen und Pädagogen, und natürlich Direktorin Andrea Miklautsch, die sich hier für das so sensible Projekt engagiert haben.“ Am Zentralfriedhof, wo sich auch die Gedenkstätte für die Sternenkinder befindet, stellen die beiden Vizebürgermeisterinnen vor Weihnachten einen Korb mit Engerln auf. Katholnig: „Eltern, auch die Geschwister, können sich einen Engel aussuchen und nach Hause mitnehmen, oder an die Gedenkstätte bringen.“