Besonderes Kalender-Shooting: Er holt Kärntner Senioren vor den Vorhang

In Zusammenarbeit mit dem Senioren- und Generationenreferat des Landes Kärnten hat der Villacher Regisseur Clemens Luderer vor drei Jahren ein einzigartiges Projekt ins Leben gerufen: den Kalender „Kärntner Lebensgeschichten“. „Darin werden Senioren aus ganz Kärnten porträtiert“, erklärt er im Gespräch mit 5 Minuten. Es handle sich dabei um Menschen, die einerseits in Heimen leben und andererseits noch zu Hause sind. „Sie werden eben in ihren Lebensräumen fotografiert bzw. an Orten, an denen sie sich gerne und häufig aufhalten, zum Beispiel im Garten unter dem Apfelbaum, am Wörthersee, im Wohnzimmer oder an ihrem Lieblingsplatz im Altersheim.“ Dazu holte er die Fotografin Tanja Pfleger mit an Bord.

©Tanja Pfleger / KK | So sehen die fertigen Kalenderbilder aus. ©Tanja Pfleger / KK | So sehen die fertigen Kalenderbilder aus.

„Mein Großvater hat mich auf die Idee gebracht“

Entstanden ist die Idee, nachdem das Projekt „Theater der Generationen“ aufgrund der Pandemie auf Eis gelegt werden musste. „Ich habe überlegt, wie wir trotz der Situation etwas für alte Menschen tun können. Dann ist mir eingefallen, dass ich als Teenager meinen Großvater gebeten hab mir aus seiner Jugend zu erzählen, […] damit er das Gefühl bekommt von anderen wahrgenommen zu werden.“ Auch für den nächsten Kalender werden wieder Senioren aus ganz Kärnten gesucht, die sich gerne fotografieren lassen möchten und Freude daran haben, ihre Geschichte zu erzählen. Im vergangenen Jahr hat unter anderem ein 100-jähriger Drautaler teilgenommen, sowie mehrere Paare, die bereits seit vielen Jahrzehnten verheiratet sind. „Interessierte können sich gerne direkt bei mir melden. Entweder per Mail an [email protected] oder per Telefon unter 0676 9041444„, erklärt Luderer abschließend.

