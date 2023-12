Endgegner Wind: Damen Springen abgesagt!

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 11:29 / ©pixabay.com

Schnee und Minusgrade: Die perfekten Bedingungen für das Weltcup-Wochenende der Nordischen Kombi in Ramsau. Doch das Wetter macht dem Event einen Strich durch die Rechnung. Der Wind wird zum Endgegner.

Leistungen von Donnerstag zählen

Auch der Probesprung der Damen wurde am Vormittag bereits abgesagt. Wenig später war keine Wetterbesserung in Sicht. Die Veranstalter kam zu dem Entschluss, auch das reguläre Skispringen abzusagen. Gezählt wird nun der provisorische Durchgang von gestern. Die Österreicherinnen jedoch konnten nicht im Spitzenfeld landen: Die Steirerin Lisa Hirner ist mit 16,9 Sekunden Rückstand nur Elfte. Laura Pletz und Clara Mentil starten mit über einer Minute Rückstand am Ende des Feldes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 11:32 Uhr aktualisiert