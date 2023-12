Speicher Soboth: Wiederaufstau beginnt Anfang 2024

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 12:11 / ©Kelag

„Der Speicher Soboth bietet derzeit ein ungewohntes Bild“, weiß Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag. Immerhin werden dort aktuell Inspektionen an allen normalerweise unter Wasser liegenden Anlageteilen durchgeführt. Voraussetzung für diese Arbeiten ist die vollständige Entleerung des Speichers. Genau unter die Lupe genommen wurden die wasserseitige Dammböschung, das Einlaufbauwerk zum Triebwasserweg, der Druckstollen, die Druckrohrleitung und die Einrichtungen des Grundablasses. „Nach den Inspektionen wissen wir, dass alle Anlagenteile in einem sehr guten technischen Zustand sind. Wir müssen allerdings einige Instandhaltungsarbeiten durchführen, die voraussichtlich bis Ende Jänner 2024 dauern werden.“

©Kelag ©Kelag

Trübungen im Feistritzbach

Bis voraussichtlich Mitte Jänner 2024 wird der Zufluss in den Speicher Soboth durch den Grundablass in den Feistritzbach abgegeben. Das Wasser nimmt Sediment aus dem Speicher mit, deshalb gibt es im Feistritzbach Trübungen. „Wir betreiben unterhalb des Dammes drei Messtellen, um die Wassergüte im Feistritzbach rund um die Uhr zu kontrollieren“, beruhigt Projektleiter Christoph Matzer. „Bei allen Parametern bleiben wir unter den Grenzwerten. Die zuständigen Behörden haben online Zugang zu den Messwerten.“ Mitte Jänner 2024 wird der Grundablass wieder geschlossen, danach erfolgt die Wasserhaltung im Speicher über den Triebwasserweg in die Drau.

©Kelag

Wiederaufstau beginnt im Februar 2024

Nach dem Abschluss der Inspektionen und Instandhaltungsarbeiten plant die Kelag, abhängig vom Fortschritt der Arbeiten am Grundablass, voraussichtlich Anfang Februar 2024 mit dem Wiederaufstau des Speichers Soboth zu beginnen. Er soll am 15. Juni 2024 wieder vollständig gefüllt sein. Dafür werden vorwiegend der natürliche Zufluss und die Beileitungen genutzt sowie – durch den Pumpbetrieb – Wasser aus der Drau.