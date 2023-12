LAC-Klagenfurt Gründer Georg Frank geehrt

Vor 30 Jahren legte Georg Frank den Grundstein für eine beeindruckende Karriere im Leichtathletik-Universum. Der Gründer des LAC-Klagenfurt hat nicht nur die Geschichte des Clubs maßgeblich geprägt, sondern sich auch als Sportler und Trainer einen festen Platz im österreichischen Leichtathletik-Olymp erobert.

Eine lange, sportliche Reise

„Mit Georg Frank haben wir einen herausragenden Sportler und Visionär in unseren Reihen. Sein unermüdlicher Einsatz für die Leichtathletik und die Gründung des LAC-Klagenfurt vor 30 Jahren haben nicht nur den Sport in unserer Stadt geprägt, sondern sind ein lebendiges Vermächtnis für kommende Generationen“, so Bürgermeister Christian Scheider. Georg Frank, gebürtiger Ferlacher, begann seine sportliche Reise mit Erfolgen in Fußball, Tischtennis, Hand- und Basketball sowie Eishockey. Doch es war die Jungschar-Olympiade in Schielleiten, bei der er erstmals den Kugelstoß- Wettkampf bestritt und siegreich hervorging, der den Startpunkt für seine Leichtathletikkarriere markierte.

Hunderte Goldmedaillen

Der in der Zwischenzeit pensionierte Diplompädagoge avancierte rasch zum österreichischen Diskusrekordhalter, ein Titel, den er 27 Jahre lang hielt, während der Landesrekord seit beeindruckenden 42 Jahren unangetastet bleibt. Der dreifache Vater ist bis heute der dritterfolgreichste Diskuswerfer in der österreichischen Geschichte und holte sich zweimal den Goldrang bei Staatsmeisterschaften. Neben seinen individuellen Erfolgen gründete Georg Frank im Jahr 1993 den LAC-Klagenfurt und wurde zum Herz und Motor des Clubs. Als hocherfolgreicher Trainer führte er Frank-Athleten zu über 200 Goldmedaillen bei österreichischen Meisterschaften und Staatsmeisterschaften in 20 verschiedenen Disziplinen und Altersklassen. Beeindruckende 17 Teilnahmen an internationalen Meisterschaften zeugen von seiner außergewöhnlichen sportlichen Lebensleistung.

Immer noch am Sportplatz unterwegs

Der 73-jährige Sportenthusiast steht auch heute noch nahezu täglich auf dem Sportplatz, um sein umfangreiches Fachwissen als Vereins- und Nationaltrainer sowie als Kärntner Landestrainer weiterzugeben. Sein Engagement und seine Hingabe sind unverkennbar – ein Vermächtnis, das weit über 30 Jahre sportlicher Leidenschaft reicht. In Würdigung und Anerkennung seiner Leistungen im sportlichen Bereich wurde Frank am Donnerstag von Bürgermeister Christian Scheider mit der Dank- und Anerkennungs Urkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt geehrt.

