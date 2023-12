23 Millionen Euro fließen in Berufsschulen

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 15:49 / ©Pexels.com

Der Steiermärkischen Landesregierung ist die Bildung ein großes Anliegen, deshalb investiert sie bis zum Jahr 2027 über 23 Millionen Euro in die Ausbildungsstätten der Lehrlinge in Feldbach, Graz St. Peter und Voitsberg – von diesen Maßnahmen werden jährlich zirka 6.000 Schülerinnen und Schüler an den drei Standorten profitieren.

Neubau in Feldbach geplant

Das Lehrlingshaus Feldbach besteht aus zwei Gebäuden. Die Auslastung beträgt über alle Lehrgänge hinweg 85 Prozent. Ein Neubau für das Hauptgebäude ist auf dem bestehenden Grundstück geplant und hat zudem den Vorteil, dass im laufenden Schulbetrieb gebaut werden kann. Insgesamt werden in den Neubau 14,5 Millionen Euro investiert, die Fertigstellung ist bis zum Jahr 2027 geplant.

Sanierung des Berufsschulzentrums St. Peter

Das alte Werkstättengebäude im Berufsschulzentrum St. Peter bietet vielen Werkstätten Platz, darin befinden sich zahlreiche Maschinen und Geräte, die den Berufsschülern in ihrer Ausbildung vielfältige Unterstützung liefern. Die Hülle des Gebäudes ist allerdings in die Jahre gekommen – deshalb werden 3,6 Millionen Euro in die Sanierung fließen.

Umbau in Voitsberg

Die LBS Voitsberg erfreut sich mit ihrem Lehrberuf Elektro-Gebäudetechnik enorm großen Zulaufs. Vor allem die Ausbildungs-Zusatzmodule Gebäudeleittechnik, Erneuerbare Energien und Gebäudetechnik-Service sind stark nachgefragt. Weil laut allen Prognosen die Lehrlingszahlen in den oben genannten Fachrichtungen nicht abebben werden, gab es den Planungsauftrag für einen Um- und Zubau der Landesberufsschule. Die Ergebnisse dieses Auftrages sollen nun umgesetzt werden, das Investitionsvolumen beläuft sich auf 4,95 Millionen Euro.