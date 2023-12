Schwerer Skiunfall: Villacher stürzt kopfüber auf Zaunpfosten

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 16:43 / ©ARA Flugrettung

Aus Eigenverschulden kam im Bereich der Talstation des Wörthersee-Freeridejet plötzlich zu Sturz, nachdem er am Pistenrand mit den Schiern verkantete und kopfüber in den Tiefschnee stürzte.

Villacher erlitt schwere Verletzungen

Dabei verletzte er sich an einem unter dem Schnee verborgenen Zaunsteher aus Holz. Der Schifahrer erlitt eine schwere Verletzung an der linken Schulter und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber „RK 1“ in das LKH Villach geflogen.