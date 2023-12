OnlyFans-Albtraum: Mann terrorisierte Kollegin mit Nacktfotos

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 18:23 / ©Montage: 5 Minuten/ Pexels

Die 33-jährige Arbeitskollegin des Syrers verdiente auf der Plattform „Onlyfans“ mit anzüglichem Content ein kleines bisschen Geld dazu. Sie hatte aber nicht bedacht, dass ihr Arbeitskollege auf den Account stoßen und ihr das Leben praktisch zur Hölle machen würde.

Terror nahm kein Ende

Der Syrer kaufte über „OnlyFans“ Nacktfotos seiner Kollegin – bestand dann aber hartnäckig darauf, dass die 33-Jährige ihm das Geld zurückzahlen möge. Sie lenkte ein. Aber der Terror ging weiter: Der 26-Jährige veröffentlichte die Bilder der Frauen selbst in einem Account und auf Pornoseiten – samt Angaben zum Namen und Telefonnummer der Frau. Das war noch nicht alles, am Ende bekamen auch Kollegen und Vorgesetzte die intimen Bilder zu sehen. Der Syrer hatte ihnen die Nacktfotos über eine unbekannte WhatsApp-Nummer zugesendet.

Urteil gefällt

Für die Steirerin war es die Hölle. Sie brach zusammen. Hatte aber den Mut, das Ganze bei der Polizei anzuzeigen. So konnte auch die Identität ihres Peinigers festgestellt werden. Wie die „Krone“ heute berichtete, soll der Syrer bei der Polizei alles gestanden haben, vor Gericht aber nicht. Er bekannte sich teilweise schuldig. Das Urteil (nicht rechtskräftig): vier Monate bedingte Haft, eine Zahlung in Höhe von 700 Euro an die Frau und er darf auch keinen Kontakt mehr zu ihr suchen.