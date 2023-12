Stahlarbeiten: Mann (49) erlitt Verbrennungen dritten Grades

An den Beinen

Gegen 12.15 Uhr ging ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Leoben während des Abgießens von flüssigem Stahl an einem Behälter vorbei. Dabei erlitt er durch die austretende Schlacke und die Strahlungswärme Verbrennungen zweiten und dritten Grades an den Beinen. Arbeitskollegen bemerkten den Unfall und setzten die Rettungskette in Gang.

Hubschrauber im Einsatz

Die Erstversorgung des 49-Jährigen erfolgte durch das Österreichischen Roten Kreuz. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde er anschließend von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 17 in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Eine entsprechende Schutzbekleidung wurde vom 49-Jährigen getragen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.