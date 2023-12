Raub! Pensionistin verfolgt TÃ¤terin: Unglaublich, was dann passiert

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 19:38 / ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com

Gegen Mittag hielt eine 67-jährige Pensionistin aus Klagenfurt beim Verlassen einer Apotheke ihre Brieftasche in der Hand, um Retourgeld einzuordnen. Plötzlich riss ihr eine zunächst unbekannte Frau die Brieftasche gewaltsam aus der Hand und flüchtete.

Pensionistin nahm Verfolgung auf

In der Brieftasche befanden sich über tausend Euro Bargeld. Die Pensionistin nahm daraufhin die Verfolgung auf und machte auch andere Passanten auf die Flüchtende aufmerksam. In der Folge konnte die Pensionistin mit vier weiteren Passantinnen die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife anhalten.

Täterin hatte dreiste Ausrede parat

Die Beschuldigte – eine 36-jährige Klagenfurterin – gab an, dass es eine Kurzschlussreaktion gewesen sei und dass sie kein Geld bei sich hätte, da dieses während der Flucht verloren gegangen sein muss und ihr das alles leid tue. Bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung am Körper, konnte allerdings ein Bündel 100-Euro-Scheine sichergestellt werden. Einen weiteren 100-Euro-Schein, welchen sie im Hosenbund versteckt hatte, übergab die Frau freiwillig an die Beamten.

Frau in Justizanstalt eingeliefert

Die Frau wurde wegen Tatbegehungsgefahr über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Das sichergestellte Geld wurde dem Opfer wieder ausgehändigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 19:51 Uhr aktualisiert