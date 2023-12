Minister Rauch zeichnet pro mente „Youth Point“ aus

Insgesamt sind von den 680 Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in Österreich nun rund 10 Prozent als gesundheitskompetent zertifiziert. Diese als gesundheitskompetent anerkannten Jugendzentren und Einrichtungen der Mobilen Jugendarbeit bieten gesunde und nachhaltige Rahmenbedingungen für Kinder/Jugendliche als auch für die Beschäftigten selbst an. Kerninhalt ist es die Gesundheitskompetenzen zu verbessern und somit soziale und gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern. Auch der „Youth Point“ der pro mente: kinder jugend familie in Klagenfurt-St. Ruprecht wurde in diesem Rahmen zertifiziert. „Wir sind stolz diese Auszeichnung erhalten zu haben“, betont Fachbereichsleiterin Mag. Tanja Bleis, „und unser Jugendzentrum damit inhaltlich weiterzuentwickeln“.

Youth Point

Das Jugendzentrum „Youth Point“ findet man in der St. Ruprechterstraße 49 in Klagenfurt und richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 19 Jahren sowie deren Eltern und Angehörige. Es hat Montag bis Freitag von jeweils 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.12.2023 um 22:18 Uhr aktualisiert