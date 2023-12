Du bekommst 5.000 Euro, wenn du bei der Suche nach diesem Mann hilfst

Bei einigen klingelt es wahrscheinlich, wenn sie den Namen Friedrich Felzmann hören. Unschöne Erinnerungen an eine Schreckenstat, die die ganze Steiermark damals schockierte, könnten hochkommen. Der Steirer Friedrich Felzmann soll 2017 nämlich zwei seiner Nachbarn mit dem Gewehr haben, eine weitere Person verletzte er durch einen Schuss schwer.

Ein tödlicher Nachbarschaftsstreit

Der Grund für diesen Gewaltakt war „lediglich“ ein Nachbarschaftsstreit. Seit Jahren diskutierte Felzmann mit seinen Nachbarn über die Durchfahrt auf seinem Grund. An jenem Oktobertag würden die Streitereien ein Ende haben. Seine Töchter mischten sich ein und vereinbarten eine Aussprache mit den Nachbarn am 28. Oktober 2017. Schlussendlich verschoben sie das Treffen auf Sonntag, den Tag, an dem zwei Leben ausgelöscht wurden. Der mittlerweile 72-Jährige wartete fast zwei Stunden in seiner Scheune. Als die Nachbarn sich näherten, soll er aus dem Hinterhalt die Schüsse abgegeben. Zwei seiner Nachbarn waren auf der Stelle tot, eine wurde schwer verletzt.

5.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Felzmann ergriff daraufhin in einem Lieferwagen die Flucht in ein nahegelegenes Waldgebiet, stellte das Fahrzeug dort ab und flüchtete zu Fuß weiter. Seit je her fehlt vom Steirer jede Spur. Mit allen Mitteln fahndeten die Beamten nach dem Mörder – ohne Erfolg. Schlussendlich wurde sogar eine Art „Kopfgeld“ auf Felzmann ausgesetzt. 5.000 Euro* bekommt die Person, die Hinweise einbringen kann, die zur Festnahme von Felzmann führen. Die Belohnung ist heute, sechs Jahre später, noch immer aufrecht.

Gemeinde in Angst

Hunderte Hinweise sind während der letzten Jahre auch schon eingegangen. Einige meinten sogar Felzmann gesehen zu haben. Der Steirer galt als gefährlich. „Felzmann könnte bewaffnet sein“, heißt es auch in der Fahndung. Eine ganze Gemeinde mit rund 700 Einwohnern lebte in Angst – was, wenn Felzmann zurückkehrt? Zur Zeit der Morde wurden die lokalen Schulen und Kindergärten sogar geschlossen und die Gottesdienste polizeilich bewacht.

Rätsel um Felzmanns Flucht

Wo ist Friedrich Felzmann jetzt? Niemand scheint es zu wissen. Zur Zeit der Morde war der Steirer 66 Jahre alt, jetzt ist er 72. Er ist also schon in einem beträchtlichen Alter. Eines der Fahndungsbilder auf der Website des Bundesministeriums für Inneres zeigt ihn mit weißen Haaren, Bart und mehr Falten – Ob Felzmann so heute aussieht? Lebt Felzmann überhaupt noch? Viele spekulieren, dass er Suizid begangen haben könnte. Andere meinen, er sei untergetaucht und habe sich ein neues Leben aufgebaut. Bis jetzt gibt es keine Hinweise, die eine der beiden Vermutungen zu hundert Prozent bestätigen. Feststeht auf jeden Fall, dass wenn Felzmann den Ermittlern in die Arme läuft, er für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird.