Zwei Katzen vor Flammen gerettet

Veröffentlicht am 15. Dezember 2023, 21:31 / ©BF Graz

Mehrere Notrufer bemerkten einen Brand im Dachbereich und alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Durch die installierten Heimrauchmelder konnten die Bewohner früh genug gewarnt werden, um die Wohnung rechtzeitig verlassen zu können.

Haustiere in Gefahr

Dass sich keine Personen mehr in der Wohnung befanden, teilten auch Passanten der Berufsfeuerwehr Graz mit. Aber: die zwei Katzen waren noch in Gefahr. Umgehend wurde ein C-Rohr unter schweren Atemschutz in das Dachgeschoss vorgetragen und mit der Brandbekämpfung bzw. Tierrettung begonnen.

Drei Personen medizinisch betreut

Bei zwei Kindern und einer erwachsenen Dame wurden von der Berufsfeuerwehr Erste Hilfemaßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durchgeführt und anschließend zur weiteren medizinischen Betreuung an das Rote Kreuz übergeben.

Brand rasch gelöscht

Der Brand konnte in weiterer Folge von der Berufsfeuerwehr Graz rasch gelöscht werden und somit eine weitere Brandausbreitung auf die gesamte Wohnung bzw. den Dachstuhl verhindert werden. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Nachbarin übernahm Katzen

Die beiden vermissten Katzen hatten sich verkrochen, weshalb ein umfangreiches Absuchen der verwinkelten Dachgeschosswohnung notwendig war. Schlussendlich konnten die beiden Katzen unter einer Couch entdeckt und in einen vom Brand nichtbetroffenen Bereich gerettet werden. Eine hilfsbereite Nachbarin übernahm die beiden Katzen vorerst zur weiteren Obsorge.