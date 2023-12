Land Kärnten fördert Bibliotheksverband 2024 mit 33.000 Euro

Das Geld wird für Personalaufwand, Verwaltungs- und Büroaufwand sowie Finanzierung von Kursen und Veranstaltungen aufgewendet. Im Jahr 2022 wurde der BVK mit 22.000 Euro, im Jahr 2023 mit 30.000 Euro gefördert.

„Jede Investition in die Bildungsinfrastruktur ist eine Investition in die Zukunft.“

Die finanzielle Unterstützung der Bibliotheken ist Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner ein „großes Anliegen“. Landesrat Daniel Fellner: „Die Förderung ist diesem Bereich ist nicht nur wichtig, um unsere Bibliotheksinfrastruktur aufrecht zu erhalten, sondern auch absolut notwendig, um die bestens geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu ermöglichen. Sie sind das Herz unserer Bibliotheken. Diese Mittel werden hier bestens eingesetzt.“ Denn, so Fellner weiter: „Jede Investition in die Bildungsinfrastruktur ist eine Investition in die Zukunft.“ Und so ist es auch der nachhaltige Charakter der Förderung, den der Bildungsreferent unterstreicht. „Bibliotheken sind ein wichtiges Instrument der Bildung von klein an, aber sie sind noch mehr. Sie sind Treffpunkte des Austausches und Orte der Fantasie. All das gehört es zu bewahren“, so Fellner.

Kärntner Bibliotheksverband

Andrée Feyertag vom Bibliotheksverband Kärnten ergänzt: „Bibliotheken sind ein Baustein im Bildungsangebot einer Gemeinschaft und Basis für eine glückliche und aussichtsreiche Zukunft. Die Summe der Bibliotheken dokumentieren den Stand des Wissens auf bestimmten Gebieten eines Bundeslandes.“ Wichtig, so Feyertag, seien auch die ständigen Weiterentwicklungen: „Der Kärntner Bibliotheksverband ist bemüht, Kärntens Bibliotheken auf den neuesten Stand zu bringen und sie als Treffpunkte für die Gemeinschaft zukunftsfit zu machen.“ Als Vermittler von Information und Wissen leisten Bibliotheken einen wichtigen Beitrag in der Gesellschaft. Ob durch eine Vorlesestunde für Kleinkinder, durch Handy-Seniorenkurse, durch Diskussionsveranstaltungen oder die Einführung der Datenbankrecherche für Studierende und Wissenschaftler.