Tiefe Trauer um bekannten Klagenfurter Tierarzt

Der Veterinär Wolfgang Siegl führte lange eine Tierarztpraxis in der Kinkstraße 1 und kümmerte sich dort liebevoll um die vierbeinigen Begleiter der Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Nun heißt es Abschied nehmen, denn am 14. Dezember 2023 ist er im Alter von 65 Jahren verstorben.

„Unermüdlich im Einsatz“

Rührende letzte Worte findet unter anderem Patrick Jonke (Team Kärnten), Büroleiter des Klagenfurter Bürgermeisters: „Wolfgang war nicht nur ein herausragender Tierarzt, sondern auch ein wunderbarer Mensch, der mit seiner warmherzigen Art und seinem unermüdlichen Einsatz für das Wohl der Tiere in unserer Gemeinschaft geschätzt und geliebt wurde. Seine Fachkompetenz und sein Mitgefühl haben vielen von uns in schwierigen Zeiten geholfen und uns das Vertrauen gegeben, dass unsere geliebten Vierbeiner in den besten Händen sind. In dieser schweren Zeit möchte ich Wolfgangs Familie und seinen engsten Freunden das tiefste Mitgefühl aussprechen. Ich wünsche viel Kraft und Trost, um diesen schmerzlichen Verlust zu überwinden.“ Die Verabschiedung findet am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, um 13 Uhr in der Zeremonienhalle Annabichl statt. Die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme besteht am Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, ab 10 Uhr.