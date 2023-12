„Match in Paradise“: Reality-Stars landeten bereits zum Auftakt in „Love-Suite“

Diesen Dezember heizt Österreichs SuperStreamer JOYN den heimischen Haushalten so richtig ein. Grund dafür ist die erste Kuppel-Reality-Show des Landes: „Match in Paradise – Liebe auf den ersten Swipe?“. JOYN schickt ab 11. Dezember die schönsten Singles Österreichs gemeinsam in eine Traumvilla an der Küste Kretas. Die erste Folge verspricht bereits ordentlich Drama und viel Körperkontakt.

Alles startete „unschuldig“ mit einem Kuss

Oberösterreicherin Marie (26) und der Schweizer Barna (26) haben die erste Nacht miteinander verbracht, und das obwohl Andrin (28, Schweiz), das eigentliche Match der Oberösterreicherin ist. Ein romantischer Kuss am Pool zwischen Marie und Barna endete am Abend davor in der „Love-Suite“. Aber was ist dort tatsächlich passiert? Die anderen Paradies-Bewohner sind neugierig. „Sexualität ist nichts, wofür man sich schämen sollte“, meint Miro (33). Waren es tatsächlich nur „Trockenübungen“ wie Marie berichtet oder doch mehr wie Barna behauptet? Für ihn scheint die Nacht jedenfalls mehr bedeutet zu haben, denn ihm kommt schon am nächsten Tag ein „Ich liebe dich“ über die Lippen.

Der „Kampf der Rivalen“ ist eröffnet!

Der Wettkampf um Marie ist aber noch nicht zu Ende, denn ihr Match Andrin geht wieder auf Angriff. Er sucht ein klärendes Gespräch mit Barna, um sein „Revier“ abzustecken. Auch Model Miro zeigt sich an Marie interessiert, genauso wie an seinem aktuellen Match Tracy (32, Schweiz): „Sie eignet sich hervorragend zum Kuscheln“, gesteht er nach der ersten Nacht.

„Nicht eingebildet, sondern einfach selbstbewusst“

„Ich seh‘ für mich keine Konkurrenz“: Mit „Hottie“ Florentina (25) aus Wien hat die Traumvilla nicht nur eine neue Bewohnerin, sondern auch eine neue Konkurrentin für alle Single-Frauen. „Man kann mit mir immer und überall Spaß haben“, meint die 25-Jährige, die nur so vor Selbstbewusstsein strotzt: „Ich seh‘ für mich keine Konkurrenz. Soll nicht eingebildet klingen, ich bin einfach selbstbewusst.“ Und das kommt bei einigen männlichen Bewohnern sofort gut an.

Bei Spielen ging es bereits auf Tuchfühlung

Damit sich die attraktiven „Match in Paradise“-Singles näher kennen lernen können, steht das Spiel „Mund-zu-Mund-Bewertung“ am Programm. Die Devise ist leicht: Küssen erlaubt! Die Single-Männer sollen die Küsse ihrer Mitbewohnerinnen blind bewerten. Beim Spiel können sie nämlich weder sehen, noch hören. Und während sich der Großteil der #MIP-Bewohner darauf freut, mit ihrem Match oder einer anderen Person zumindest kurz auf Tuchfühlung zu gehen, platzt dem Wiener Erand (20) der Kragen: „Da mach ich nicht mit, das erlaubt mir mein Anstand nicht.“ Wie reagieren die anderen Teilnehmer auf diese Ansage? Und wer wird das Spiel für sich entscheiden und gewinnt ein Einzeldate in der „Love Suite“?