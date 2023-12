Diese Kärntner Gemeinde hat die höchste Anzahl an Privatautos

577 private Autos fallen auf 1.000 Kärntner – das zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria. „Haushalte, die häufig mit Bahn, Bus, Fahrrad und zu Fuß mobil sein können, sparen sich im Vergleich zu Haushalten mit mehreren Wagen viel Geld und sind zudem umweltfreundlicher“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest.

Klagenfurt zählt zu den Orten mit den wenigsten Privatautos

Bei den Bezirkshauptstädten ist die Landeshauptstadt Klagenfurt mit 523 privaten Autos pro 1.000 Personen Spitzenreiter mit dem niedrigsten Motorisierungsgrad. An zweiter Stelle liegt Spittal an der Drau (529) vor Villach (531), St. Veit an der Glan (548), Hermagor (558), Feldkirchen (599), Wolfsberg (609) und Völkermarkt (620). Die niedrigste Anzahl an Autos pro 1.000 Einwohnern weist das Lesachtal mit 438 vor Weißensee (462) und Ossiach (489) auf. Zu beachten sei aber, dass eine hohe Anzahl an Nebenwohnsitzen zu niedrigeren Werten führen könne, heißt es seitens des VCÖ. In 65 Kärntner Orten gibt es hingegen mehr als 600 private Autos pro tausend Personen. In St. Margareten im Rosental sind es mit 698 die meisten.

Haushalte können Kosten reduzieren

Dabei würden viele angesichts der allgemeinen Teuerung derzeit nach Einsparungspotenzialen suchen, wundert sich Jaschinsky. Sie weiß: „Gerade im Mobilitätsbereich ist das Potenzial, um Ausgaben zu reduzieren, groß.“ Um das eigene Sparpotenzial eruieren zu können, empfiehlt der VCÖ einige Wochen ein Mobilitätstagebuch zu führen. In dieses trägt man ein, welche Strecken mit welchem Verkehrsmittel zurückgelegt werden. Bei Autofahrten notiert man immer auch, welche Alternativen es geben würde. Nach einiger Zeit wird der Anteil der Fahrten, die statt mit dem Auto mit Bahn, Bus, Fahrrad oder bei sehr kurzen Strecken zu Fuß zurückgelegt werden können, gut sichtbar. „Haushalte, die mit weniger Pkw auskommen, ersparen sich viel Geld“, betont die Expertin der Mobilitätsorganisation abschließend.

Kärntens 20 Orte mit den wenigsten Privatautos Lesachtal: 438 private Autos pro 1.000 Einwohner

Weißensee: 462

Ossiach : 489

Deutsch-Griffen: 490

Gitschtal: 505

Oberdrauburg: 508

Steinfeld: 513

Kötschach-Mauthen: 516

Klagenfurt am Wörthersee: 523

Dellach im Drautal: 524

Spittal an der Drau: 529

Villach: 531

Mallnitz: 538

Friesach: 538

Berg im Drautal: 539

Straßburg: 540

Glödnitz: 541

Albeck: 546

Kleblach-Lind: 547

St. Veit an der Glan: 548