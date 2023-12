Hier wachsen im Winter neue Bäume

Im Vorjahr wurde ein Projekt der Abteilung für Grünraum und Gewässer realisiert, das entlang des Schleifbaches auf dem Grundstück mit der Nummer 1904 einen Pocket-Park samt Sitzmöglichkeiten „wachsen“ ließ. Dieser Schritt trug bereits dazu bei, die Zeillergasse grüner zu gestalten.

Über den Winter sollen Bäume Wurzeln schlagen

Seit Ende Oktober 2023 wurde der südliche Bereich der Grimmgasse, vor der Zeillergasse 83 bis 89, in Angriff genommen. Der Gehsteig wurde neu angepasst, die Parkplätze umgestaltet und gezielt Bäume angepflanzt. Durch die Entsiegelung konnten sechs Säulenbirkenpappeln und drei Zitterpappeln neu gepflanzt werden, was sowohl für die Umwelt gut ist als auch das Stadtbild nachhaltig verschönern wird. Damit die Bäume nicht „im Saft“ stehen, also möglichst wenig Energie in die Blätter pumpen müssen, wurde der Herbst bewusst als Pflanzzeit ausgewählt. Über den Winter sollten die Bäume also gut Wurzeln schlagen können und bereits ab dem kommenden Frühjahr in zartem Grün ersprießen.

Mehr Parkplätze fürs Rad

Ebenso wurden KFZ-Parkplätze gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorschriften neu organisiert. Die Schaffung von neuen Sitzmöglichkeiten trägt dazu bei, die Aufenthaltsqualität für Anwohner weiter zu erhöhen. Zusätzlich wurden zwölf öffentliche Fahrradabstellplätze eingerichtet, um die Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu fördern.