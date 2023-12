Feuer in Wohnhaus: 58-Jähriger trotz Rettungsversuch verstorben

Das Obergeschoss des Wohnhauses in Rinnegg begann gegen 18.30 Uhr zu brennen. Die gesundheitlich beeinträchtige Mutter des Verstorbenen nahm im Erdgeschoss Brandgeruch wahr und verständigte einen Nachbarn. Ein Vordringen in das Obergeschoss war jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr möglich. Die alarmierte Feuerwehr traf kurze Zeit darauf ein. Den Einsatzkräften gelang es in das Obergeschoss vorzudringen. Dort fanden sie den 58-Jährigen am Boden liegend vor und verbrachten ihn in das Freie. Der Mann konnte trotz sofort eingeleiteter Reanimation nicht mehr gerettet werden. Der Notarzt konnte bei seinem Eintreffen nur noch den Tod feststellen.

Brandursache geklärt

Das Landeskriminalamt Steiermark, Ermittlungsbereich Brand und Tatort, führten gemeinsam mit Sachverständigen für Brandursachenermittlung des Landes Steiermark, am Samstag, 16. Dezember 2023, die erforderlichen Ermittlungen durch. Am frühen Nachmittag stand die Brandursache fest. Diese ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen technischen Defekt (Punktuelle Überhitzung bei einer Wandsteckdose) zurückzuführen.