Diese Fellnasen wollen dein Herz im Sturm erobern

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Heim für Bär gesucht

Infos zu Bär kleiner Münsterländer

braun-schimmel

männlich

kastriert

geboren: 29. Oktober 2019

Bär versteht sich gut mit weiblichen Artgenossen. Seine Vorliebe für Kuschelstunden ist kaum zu übersehen. Zudem ist er begeistert von ausgedehnten Spaziergängen. Mit seiner lebhaften Energie freut er sich darauf, die Welt außerhalb des Tierheims zu erkunden. Dabei beherrscht Bär bereits grundlegende Kommandos, was die gemeinsamen Aktivitäten noch angenehmer gestaltet. Der kleine Münsterländer träumt von einem Zuhause ohne Kinder, dafür aber mit großem Garten.

©Tierheim Villach Bär sehnt sich nach einem Zuhause mit großem Garten.

Hinter Goldis schüchterner Hülle verbirgt sich viel Liebe

Infos zu Goldi Schildpatt

weiblich

kastriert

ca. fünf Jahre alt

Goldi liebt die Freiheit und verbringt ihre Tage gerne damit, die Natur zu erkunden und die Wärme der Sonnenstrahlen auf ihrem Fell zu spüren. Ihre Beziehung zu Artgenossen ist harmonisch, und sie findet Trost in ihrer Gesellschaft. Leider ist Goldi in der Gegenwart von Menschen noch etwas schüchtern. Doch in dieser schüchternen Hülle verbirgt sich ein Herz voller Potenzial und Liebe. Sie braucht einfach etwas Zeit und Geduld, um Vertrauen zu fassen und sich in einer ruhigen und liebevollen Umgebung wohlzufühlen.

©Tierheim Villach Goldi ist ein wenig schüchtern.

Vermisst jemand diesen Kater?

Dieser junge Kater wurde am 11. Dezember 2023 in der Burgenlandstraße aufgefunden. Er befindet sich nun im Tierheim Villach. Die Besitzer sollen sich bitte beim Tierheim-Team telefonisch melden.

©Tierheim Villach Weißt du, wo ich hingehöre?

Wellensittich ausgebüxt?

Dieser Wellensittich wurde am 9. Dezember 2023 in der Nähe der ehemaligen Leiner-Filiale in Villach aufgefunden. Der Vogel befindet sich aktuell im Tierheim Villach.

©Tierheim Villach Kennst du mich?

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.