Schwer verletzt: Pensionist stürzte auf verschneiten Wanderweg

Ein 74-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Villach war am 3. Adventsonntag auf einem verschneiten Wanderweg in St. Oswald in der Gemeinde Bad Kleinkirchheim unterwegs, als er plötzlich stürzte. „Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Der Mann wurde nach Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.