Universalmuseum Joanneum verzeichnet Rekordbesuch: Über 1 Mio. Besucher

Veröffentlicht am 17. Dezember 2023, 15:53 / ©UMJ/J.J.Kucek

Bei der Vorstellung des Ausstellungs- und Vermittlungsprogramms 2024, das nun 19 Museen umfasst, gab es auf einer Pressekonferenz einen Einblick in die kommenden Highlights. Besonders erwähnenswert ist die bevorstehende Eröffnung des Erzherzog Johann Museums im Mai 2024 am Standort Schloss Stainz. Diese neue Einrichtung wird auf 530 m² Leben und Wirken des Stifters Erzherzog Johann präsentieren, indem sie Originalobjekte, Ideen und Modelle aus seinem Leben vorstellt und somit neue Einblicke in das 19. Jahrhundert ermöglicht.

Vielfältiges Programm nach Besucherrekord geplant

Marko Mele und Josef Schrammel, die Geschäftsführer des Museums, äußerten sich erfreut über den Erfolg von 2023 und sind zuversichtlich, dass das vielfältige Programm des kommenden Jahres erneut zahlreiche Besucher ansprechen wird. Es deckt gesellschaftspolitische Themen ab, präsentiert Schätze aus den Sammlungen und beleuchtet regionale sowie überregionale Aspekte.

Lob für 2024-Programm und Vorfreude auf Erzherzog Johann Museum

Landeshauptmann Christopher Drexler betonte die Bedeutung der kommenden Eröffnung des Erzherzog Johann Museums und lobte die Vielfalt und Qualität des Programms für 2024. Neben der Neue Galerie Graz, die Werke von Künstlern wie Egon Schiele und Herbert Boeckl präsentieren wird, wird sich das Museum für Geschichte intensiv mit dem Thema Arbeit zwischen 1950 und 1970 befassen.