EngpÃ¤sse in Klagenfurter Horten: Nicht Ã¼berall Voranmeldungen mÃ¶glich

Auf Seite 12 der aktuellen Ausgabe der Klagenfurter Stadtzeitung werden die Vormerkwochen für das Kindergarten- und Hortjahr 2024/25 angekündigt. Diese finden zwischen 22. Jänner und 2. Februar 2024 statt. Termine gibt es nach telefonischer Vereinbarung. Eigentlich, wie immer. Dennoch sorgt die Meldung bei vielen Elternteilen für Aufhorchen.

Nicht überall sind Voranmeldungen möglich

Liest man nämlich weiter, wird man drüber informiert, dass heuer keine Vormerkungen im Kindergarten und Hort „Haus des Kindes-Hort“, im Kindergarten und Hort St. Ruprecht, im Hort Viktring II und dem Hort Welzenegg möglich sind. Das brachte die Gerüchteküche schnell zum Brodeln und einige besorgte Eltern wandten sich sogar an 5 Minuten mit der Frage: „Wird der Hort in Viktring etwa geschlossen?“ Daraufhin haben wir nachgeforscht.

©stadtkommunikation Um diese Ankündigung der Stadt Klagenfurt geht es.

Stadt kann beruhigen

Seitens der Stadt kann man beruhigen: „Es kommt zu keiner Schließung des Hort Viktring II in der Ferdinand-Wedenig-Straße“, heißt es auf Anfrage von 5 Minuten. Allerdings sei die Personalsituation aktuell dermaßen angespannt, dass die Anzahl der Hortgruppen nicht aufrecht gehalten werden könne. Neu einzuschreibende Kinder, die aus diesem Grund keinen Hortplatz mehr bekommen, seien aber in der Ganztagsschule herzlich willkommen, betont man. Die Betreuung am jeweiligen Schulstandort sei jedenfalls sichergestellt.

Petition ins Leben gerufen

Zufrieden sind die Eltern mit dieser Lösung allerdings nicht, immerhin würde sich die Betreuungsform der Ganztagsschule deutlich von jener in den Horten unterscheiden. Darum haben sie nun sogar eine Petition ins Leben gerufen, mit der sie sich für die Klagenfurter Horte einsetzen: „Wir werden das nicht so hinnehmen und fordern die Politik auf, nicht über die Köpfe der Bürger hinweg zu entscheiden und die bestehende Vielfalt der Nachmittagsbetreuung unangetastet zu lassen“, erklären sie online. Über 500 Unterschriften wurden bereits gesammelt.