Online-Betrüger brachten Pensionisten um 30.000 Euro

Veröffentlicht am 17. Dezember 2023

Im Internet wollte sich ein 73-jähriger Kärntner über Kryptowährungen informieren. Im Zuge dessen stieß er auf eine seriös wirkende Trading-Plattform und meldete sich an. Er erhielt eine E-Mail von einer angeblichen Mitarbeiterin, welche ihn über die Kryptowährungen informierte und ihm sogleich einen Broker vermittelte. Auch einen Link schickte sie mit, über welchen der Pensionist 247 Euro überwies.

Mehr als 30.000 Euro überwiesen

In der Folge meldete sich auch der Broker bei dem Mann – „sowohl per E-Mail als auch telefonisch“, heißt es seitens der Polizei. Der Kärntner gewährte dem Unbekannten über ein Programm den Fernzugriff auf seinen Laptop. Weiters verleitete ihn der Broker zu drei Überweisungen in einer Gesamthöhe von mehr als 30.000 Euro. Danach brach der Kontakt ab.