Sonniger Wochenstart mit vereinzeltem Nebel in der Steiermark

Am Montag zeigt sich die Steiermark zu Beginn mit einigen Nebel- oder Hochnebelfeldern, die jedoch schnell einem erneuten sehr sonnigen und milden Wetter weichen. Der Himmel präsentiert sich vielerorts tagsüber sogar wolkenlos, was optimale Bedingungen für einen sonnigen Tag schafft. Die Temperaturen werden morgens zwischen -6 und -3 Grad erwartet. Im Verlauf des Vormittags bis zum Nachmittag steigt das Thermometer auf angenehme 6 bis 12 Grad an. In den sonnigen Hanglagen zwischen 800 und 1100 Metern Seehöhe können die Temperaturen sogar bis zu 15 Grad erreichen. Die Frostgrenze liegt bei 3000 Metern Höhe, wie die Geosphere Austria vorhersagt.