Sonniges Bergland, Nebel im Klagenfurter Becken: Wetter-Mix in Kärnten

Der Hochdruckeinfluss setzt sich am Montag in Kärnten fort, wobei das Bergland von strahlendem Sonnenschein profitiert, während in anderen Gebieten wie dem Klagenfurter Becken Nebel und Hochnebel beharrlich bleiben. Die Aussichten für das Bergland sind außerordentlich sonnig, mit klarem Himmel und nur minimaler Bewölkung. Jedoch werden in speziellen Gebieten wie dem Klagenfurter Becken Nebel und Hochnebel regional auftreten und bis zum Mittag anhalten, bevor sie sich langsam auflösen. Die Temperaturen werden voraussichtlich zwischen 2 und 8 Grad liegen, wobei in mittleren Höhenlagen dank der Sonne sogar bis zu 12 Grad möglich sind, wie die Geosphere Austria verlautet.