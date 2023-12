Unfall auf Feldkirchner Straße forderte drei Verletzte

Veröffentlicht am 18. Dezember 2023, 15:18 / ©Bettina Nikolic

Die PKW-Lenkerin wollte nach links einbiegen und ordnete sich dazu mittig auf der Fahrbahn ein. Als sie ihr Auto angehalten hatte und darauf wartete nach links einzubiegen, fuhr ihr ein nachfolgender PKW, gelenkt von einer 58-jährigen Frau aus Klagenfurt, hinten auf.

Drei Personen verletzt

Auf Grund des Aufpralles wurde der PKW der 31-jährigen Lenkerin in den Gegenverkehr geschoben und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einem 20-jährigen Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan. Alle drei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils schwerer Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.12.2023 um 15:22 Uhr aktualisiert