Neues Pistengerät sichert Winterinfrastruktur am Dobratsch

„Durch die Landesmittel kann die Qualität des Winterangebotes für die Zukunft erhalten werden“, sind Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig und Gemeindereferent Daniel Fellner von den Infrastrukturinvestitionen aus der gemeinsamen Förderoffensive des Landes überzeugt. Insgesamt werden 245.000 Euro in die Anschaffung eines neuen Pistengerätes investiert, 60.000 Euro davon aus der See-Berg-Rad-Förderoffensive des Landes, 10.000 Euro aus der Umweltabteilung des Landes und 5.000 Euro steuert die Gemeinde Bad Bleiberg bei. Die Restfinanzierung liegt bei der Stadt Villach.

Wichtige Investition in die Erhaltung der Infrastruktur

„Mit diesen Investitionen können wir jetzt rechtzeitig zur Wintersaison Pisten für Skitouren, Rodelhänge, Langlaufloipen und Wanderwege präparieren. Es geht in erster Linie darum, ein Angebot für den sanften Wintertourismus am Dobratsch zu ermöglichen und dazu braucht es die entsprechende Winterinfrastruktur“, so Schuschnig. Landesrat Fellner hob hervor, dass der „Dobratsch für alle Kärntnerinnen und Kärntner ein äußerst beliebtes Ausflugziel ist. Das soll es auch in Zukunft so bleiben. Die Investition in die Erhaltung der Infrastruktur ist daher wichtig, damit wir dieses Angebot noch über viele Generationen hinweg erhalten zu können“ und ergänzt: „Zudem unterstützen wir mit der Förderoffensive den nachhaltigen Wintertourismus in der Region.“

©LPD Kärnten/Stein v.l.n.r: LR Schuschnig, LRin Schaar, Sarah Katholnig, BGM Christian Hecher, LR Fellner

Umwelt-Landesrätin Sara Schaar meinte dazu, „der Naturpark Dobratsch ist ein sensibler Naturraum, den es zu schützen gilt.“ Damit der Naturraum langfristig erhalten bleibe, sei die geordnete Nutzung des Berges wesentlich. Für die langfristige Erhaltung des Naturraums sei es wesentlich, für eine geordnete Nutzung des Berges zu sorgen. Im Sinne der Besucherlenkung steuert die Landes-Umweltabteilung daher 10.000 Euro für das Pistengerät und damit für die Präparierung der Spazier- und Schneeschuhwanderwege, Rodel- und Skitourenstrecken sowie Langlaufloipen bei. „Der Dobratsch steht für ein naturnahes, familienfreundliches Wintererlebnis – auch abseits von Skilift- und Beschneiungsanlagen.“

„Dieses Erfolgsprojekt funktioniert nur deswegen so perfekt, weil alle zusammenhelfen“

Auch seitens der Stadt Villach gibt es ein klares Bekenntnis zur neuen Berginfrastruktur: „Die Stadt Villach wendet pro Jahr 350.000 Euro für den Naturpark auf. Nur so ist er im Winter befahrbar und erlebbar. Der Wirtschaftshof der Stadt Villach sorgt für Räumung und Wartung der Alpenstraße in den Wintermonaten. Wir bekennen uns zu 100 Prozent zum Naturpark Dobratsch. Dieses Erfolgsprojekt funktioniert nur deswegen so perfekt, weil alle zusammenhelfen: Land Kärnten, Stadt Villach sowie die Gemeinden Arnoldstein, Bad Bleiberg und Nötsch“, sagt Villacher Bürgermeister Günther Albel.

Zeichen für interkommunale Zusammenarbeit

Bürgermeister von Bad Bleiberg, Christian Hecher, dazu: „Der Naturpark Dobratsch ist als Naherholungsziel mittlerweile über Regionsgrenzen hinweg beliebt. Bereits in den letzten Jahren waren Projekte am und rund um den Naturpark ein Zeichen für gelebte interkommunale Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass wir mit unserem Anteil einen Beitrag am Erhalt des großen Wintererlebnisangebots leisten konnten.“ Sollten die Schnee- und Wetterlage es in der kommenden Wintersaison zulassen, steht dem breiten Angebot an Winterattraktionen für Familien, Winterwanderer, Langläufer und Skitourengeher nichts im Weg. „Der Villacher Hausberg wird damit auch heuer wieder zu einem attraktiven Erholungsgebiet, indem das sanfte Wintererlebnis am Berg angeboten wird“, so Schuschnig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.12.2023 um 18:49 Uhr aktualisiert