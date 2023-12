54-JÃ¤hriger missachtet rote Ampel und verursacht Kollision

Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen um 8.15 Uhr auf der Packer Bundesstraße (B 70) in Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt: Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Fahrzeug in Richtung Klagenfurt unterwegs war. Die Situation verschärfte sich an der Kreuzung mit der Poggersdorfer Landesstraße, als die Ampel von Orange auf Rot wechselte, und der Fahrer des Wagens trotz des Signals die Kreuzung passieren wollte.

Kollision trotz Vollbremsung

Währenddessen schaltete die Ampel auf der Poggersdorfer Landesstraße in Fahrtrichtung Grafenstein auf Grün, was eine 41-jährige Frau aus Klagenfurt veranlasste, mit ihrem Fahrzeug in Richtung Grafenstein loszufahren. Beide Fahrzeuglenker bemerkten einander und versuchten eine Vollbremsung einzuleiten, konnten jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge kollidierten, was zu erheblichen Schäden an beiden Autos führte.

Frau verletzt, Polizei ermittelt

Die 41-jährige Fahrerin wurde bei dem Vorfall verletzt und von Rettungskräften in das Klinikum Klagenfurt gebracht, während der Fahrer des anderen Fahrzeuges eine ärztliche Versorgung ablehnte. Die genaue Schwere der Verletzungen der Frau bleibt derzeit unbestimmt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.12.2023 um 19:55 Uhr aktualisiert