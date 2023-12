Hundefamilie vor Weihnachten ausgesetzt: Herzzerreißender Fund

Veröffentlicht am 18. Dezember 2023, 19:42 / ©Aktiver Tierschutz Austria - Arche Noah

Eine herzzerreißende Szene ereignete sich vor Kurzem in Seiersberg, als aufmerksame Passanten beim Spaziergang mit ihren eigenen Hunden plötzlich auf eine Hundefamilie trafen. Fünf verspielte Welpen liefen voran, gefolgt von ihrer Mutter, ohne Besitzer in Sicht. Dieses Bild lies die Frage aufkommen: Wer könnte solch hilflose Tiere aussetzen?

Welpen und Mutter in Sicherheit

Die entdeckte Hundefamilie – bestehend aus den Welpen Rainbow, Rafael, Rachel, Rosalie, Romeo und ihrer Mutter Rosa – befindet sich in Sicherheit, nachdem sie in der Nähe des Hornbachs in Seiersberg gefunden wurden. Obwohl sie gesund und munter sind, wurden sie mutmaßlich ausgesetzt, da niemand Eigentümeransprüche erhob.

Rainbow ©Aktiver Tierschutz Austria – Arche Noah | Rachel ©Aktiver Tierschutz Austria – Arche Noah | Romeo ©Aktiver Tierschutz Austria – Arche Noah | Rafael ©Aktiver Tierschutz Austria – Arche Noah | Rosalie ©Aktiver Tierschutz Austria – Arche Noah | Mama Rosa

Hundefamilie sucht liebevolle Besitzer

Alle Hunde haben einen gründlichen tierärztlichen Check erfolgreich durchlaufen und befinden sich in gutem Zustand, wie aus einem Posting des Aktiven Tierschutz Austria – Arche Noah hervorgeht. „Sie konnten sich in den letzten Tagen gut eingewöhnen, doch bislang hat sich niemand gemeldet, um sie zu beanspruchen“, so die Tierschützer.