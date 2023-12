Weihnachts-Angelobung in Hohenthurn: 200 Rekruten sprechen Treueeid

Am 22. Dezember

Angelobt werden Rekruten vom Führungsunterstützungsbataillon 1 (sieben Frauen) aus der Lutschounig-Kaserne (Villach) und von der 1. Jägerkompanie des Jägerbataillons 7aus der Khevenhüller-Kaserne (Klagenfurt). Die Angelobung der im November und Dezember in ganz Kärnten eingerückten Grundwehrdiener findet in Verbindung mit einer Totenehrung bei jeder Witterung statt.

Programmablauf: 14 Uhr: Totenehrung beim Kriegerdenkmal in Draschitz vor dem Gemeindeamt Hohenthurn 15 Uhr: Feierliche Angelobung der Rekruten beim Mehrzweckhaus Achomitz/Zahomec in der Gemeinde Hohenthurn

Das Militärkommando Kärnten organisiert in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hohenthurn und dem Führungsunterstützungsbataillon 1 aus Villach diese Angelobung. Zur Teilnahme an dieser militärischen Veranstaltung sind alle, insbesondere die Angehörigen der Anzugelobenden, herzlich eingeladen. Für die bei der An- und Abfahrt auftretenden Verkehrsbehinderungen wird um Verständnis ersucht. Die musikalische Begleitung erfolgt durch die Militärmusik Kärnten, unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Dietmar Prantner.